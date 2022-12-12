Сучкин Игнатий Петрович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Сучкин Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Сучкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Сучкина Акилина Игнатьевна
Мать ребёнка: Сучкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Федосья Игнатьевна
Мать ребёнка: Сучкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Сучкина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Сучкина Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Сучкина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Сучкина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сучкин Афанасий Игнатьевич
Мать ребёнка: Сучкина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Сучкина Марина Игнатьевна
Мать ребёнка: Сучкина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Сучкина Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сучкина Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сучкина Пелагея Ивановна
Смерть
1793