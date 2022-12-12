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Сучкин Игнатий Петрович

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1727

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Сучкин Петр Васильевич

Мать: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Сучкин Фрол Игнатьевич

Мать ребёнка: Сучкина Пелагея Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Сучкина Акилина Игнатьевна

Мать ребёнка: Сучкина Пелагея Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Федосья Игнатьевна

Мать ребёнка: Сучкина Пелагея Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Сучкин Потап Игнатьевич

Мать ребёнка: Сучкина Анисья Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Сучкина Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Сучкина Анисья Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Сучкин Влас Игнатьевич

Мать ребёнка: Сучкина Анисья Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сучкин Афанасий Игнатьевич

Мать ребёнка: Сучкина Анисья Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Сучкина Марина Игнатьевна

Мать ребёнка: Сучкина Анисья Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Сучкин Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: Сучкина Анисья Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкина Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкина Пелагея Ивановна

Смерть
1793
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