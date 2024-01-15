Третьяков Лаврентий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: Третьяков Федот Максимович
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Третьяков Григорий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.11.1867 ст.
Сын: Третьяков Галактион Лаврентьевич
Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.1871 ст.
Сын: Третьяков Константин Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Третьяков Александр Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно