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Третьяков Лаврентий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

тТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: Третьяков Федот Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Третьяков Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1867 ст.

Сын: Третьяков Галактион Лаврентьевич

Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Васильевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.05.1871 ст.

Сын: Третьяков Константин Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Третьяков Александр Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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