Болдышев Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Болдышев Николай Петрович
Мать ребёнка: Болдышева (Желамская) Ксения Никитична
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Болдышева (Желамская) Ксения Никитична
Смерть
Неизвестно