Болдышев Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдышев Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдышева (Желамская) Ксения Никитична

Рождение ребёнка
1929

Сын: Болдышев Николай Петрович

Мать ребёнка: Болдышева (Желамская) Ксения Никитична

Рождение ребёнка
1937

Сын: Болдышев Олег Петрович

Мать ребёнка: Болдышева (Желамская) Ксения Никитична

Смерть
Неизвестно

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