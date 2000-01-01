Ривкин Александр Семенович
Место рожденияСССР, г. Свердловск
Дата рождения13.03.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1961
Отец: Ривкин Семен Абрамович
СССР, г. Свердловск
Рождение ребёнка
25.09.1982
Сын: Ривкин Антон Александрович
Мать ребёнка: Ривкина Любовь Анатольевна
Свердловск, Свердловская обл., СССР
Рождение ребёнка
29.06.1986
Дочь: Ривкина Евгения Александровна
Мать ребёнка: Ривкина Любовь Анатольевна
СССР, г. Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно