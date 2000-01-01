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Ривкин Александр Семенович

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Место рождения

СССР, г. Свердловск

Дата рождения

13.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1961

Отец: Ривкин Семен Абрамович

Мать: Ривкина Светлана Борисовна

СССР, г. Свердловск
Рождение ребёнка
25.09.1982

Сын: Ривкин Антон Александрович

Мать ребёнка: Ривкина Любовь Анатольевна

Свердловск, Свердловская обл., СССР
Рождение ребёнка
29.06.1986

Дочь: Ривкина Евгения Александровна

Мать ребёнка: Ривкина Любовь Анатольевна

СССР, г. Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ривкина Любовь Анатольевна

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