Морозова Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти02.07.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Николай Алексиевич
Отец ребёнка: Морозов Алексий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Морозова) Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Морозов Алексий Васильевич
Смерть
02.07.1898