Морозова Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

02.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Николай Алексиевич

Отец ребёнка: Морозов Алексий Васильевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Алексий Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Морозова) Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Морозов Алексий Васильевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.07.1898
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

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