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Пегов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1927

Дата смерти

02.08.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1927

Отец: не указан

Мать: Пегова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пегова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1949

Сын: Пегов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пегова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1953

Дочь: Платонова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Пегова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1954

Сын: Пегов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Пегова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1957

Сын: Пегов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Пегова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1961

Дочь: Иванова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Пегова Анна Ивановна

Смерть
02.08.1987

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