Пегов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1927
Дата смерти02.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1927
Отец: не указан
Мать: Пегова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пегова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1949
Сын: Пегов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пегова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1953
Дочь: Платонова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Пегова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1954
Сын: Пегов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Пегова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1957
Сын: Пегов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Пегова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1961
Дочь: Иванова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Пегова Анна Ивановна
Смерть
02.08.1987