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Мякинников Иван Иоанникиев

Место рождения

Пензенская губерния Краснослободский уезд село Девичий рукав

Дата рождения

12.11.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

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Жена

Вычислено 1921 г.р.

Дети

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1858 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1822 ст.

Отец: Мякинников (Макаркин) Иоанникий Ефимов

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1841 ст.

Жена: Мякинникова (Макарова) Парасковья Иванова

Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякинникова (Макарова) Парасковья Иванова

Рождение ребёнка
1855

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякинникова (Макарова) Парасковья Иванова

Рождение ребёнка
27.07.1858

Сын: Мякинников Макар Иванов

Мать ребёнка: Мякинникова (Макарова) Парасковья Иванова

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякинникова (Макарова) Парасковья Иванова

Смерть
Неизвестно

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