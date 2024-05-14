Мякинников Иван Иоанникиев
Место рожденияПензенская губерния Краснослободский уезд село Девичий рукав
Дата рождения12.11.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1822 ст.
Отец: Мякинников (Макаркин) Иоанникий Ефимов
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1841 ст.
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1855
Рождение ребёнка
27.07.1858
Мать ребёнка: Мякинникова (Макарова) Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
1953
Смерть
Неизвестно