(Ермизина) Нина Семеновна
Место рожденияхутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермизин Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панфилов Алексей Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно