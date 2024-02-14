(Ермизина) Нина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермизина) Нина Семеновна

Место рождения

хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермизин Семён Иванович

Мать: Ермизина (Пряхина) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панфилов Алексей Сафронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Алексей Сафронович

Смерть
Неизвестно

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