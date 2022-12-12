Фалин Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалин Василий Константинович

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Место рождения

Иван-Озеро, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

26.04.1919

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван-Озеро, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
По 1942
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Кутаиси, Грузия
Место жительства
Неизвестно
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
1958
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