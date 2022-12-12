Фалин Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения26.04.1919
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1942
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Кутаиси, Грузия
Место жительства
Неизвестно
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
1958