Авдотья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Никитична

Авдотья Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715 ст.

Сын: Кудинов Григорий Акинфеевич

Отец ребёнка: Кудинов Акинфей Антонович

Сетище, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Акинфей Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close