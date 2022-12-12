Авдотья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715 ст.
Сын: Кудинов Григорий Акинфеевич
Отец ребёнка: Кудинов Акинфей Антонович
Сетище, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно