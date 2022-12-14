Арапова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапова Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1932

Дочь: Филимонова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Арапов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
15.04.1937

Сын: Арапов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Арапов Михаил Степанович

д. Гладки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов Михаил Степанович

Смерть
1996
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