Арапова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1932
Дочь: Филимонова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Арапов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
15.04.1937
Сын: Арапов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Арапов Михаил Степанович
д. Гладки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996