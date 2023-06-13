Кочурова (Голдобина) Римма Петровна 17.12.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочурова (Голдобина) Римма Петровна

Место рождения

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.12.1935

Дата смерти

13.06.2023

Пол

Женский

Отец

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Мать

1906 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Голдобина (Рябова) Олимпиада Георгиевна

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.12.1958

Муж: Кочуров Владимир Иванович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочуров Владимир Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочуров Владимир Иванович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
13.06.2023

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