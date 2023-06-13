Кочурова (Голдобина) Римма Петровна
Место рождения
Дата рождения17.12.1935
Дата смерти13.06.2023
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.12.1958
Рождение ребёнка
23.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочуров Владимир Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочуров Владимир Иванович
Смерть
13.06.2023