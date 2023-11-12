Федоров Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Маргарита Григорьевна

Мать ребёнка: Федорова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Эдуард Григорьевич

Мать ребёнка: Федорова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1955

Дочь: Федорова Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Федорова Клавдия Ивановна

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