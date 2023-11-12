Федоров Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Маргарита Григорьевна
Мать ребёнка: Федорова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Эдуард Григорьевич
Мать ребёнка: Федорова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1955
Дочь: Федорова Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Федорова Клавдия Ивановна