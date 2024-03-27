Мотыльская Етка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Йоссель
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мотыльский Лейб
Отец ребёнка: Мотыльский Берко
Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мотыльский Шлема
Отец ребёнка: Мотыльский Берко
Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотыльский Абель
Отец ребёнка: Мотыльский Берко
Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мотыльский Берко
Упоминание
Неизвестно
Фонд 29 опись 1 делопроизводство 4 (на стр.118) (1898-1900) - д. 208 О прокурорском надзоре…. (в т.ч.: Лейба и Шлема Мотыльские ходатайствуют о матери Этки Мотыльской
Смерть
Неизвестно