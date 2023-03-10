Михайлов Михаил Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Михаил Фомич

Михайлов Михаил Фомич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

15.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1902

Отец: Михайлов Фома Вавилович

Мать: Михайлов (Неизвестно) Евдокия Андрияновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
22.11.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.