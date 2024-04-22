Кудряшова (Симагина) Любовь Владимировна
Место рождения
Дата рождения31.08.1961
ПолЖенский
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1961
Рождение ребёнка
08.10.1981
Дочь: Горяйнова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Кудряшов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
08.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Анатолий Николаевич
Ковров, город Ковров, Владимирская область