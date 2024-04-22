Кудряшова (Симагина) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Симагина) Любовь Владимировна

Место рождения

Савино, Савинский район, Ивановская область

Дата рождения

31.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
31.08.1961

Отец: Симагин Владимир Алексеевич

Мать: Симагина Галина Петровна

Савино, Савинский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.10.1981

Дочь: Горяйнова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Кудряшов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
08.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Анатолий Николаевич

Ковров, город Ковров, Владимирская область
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