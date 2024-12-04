Певченко (Чуманова) Анна Васильевна 10.01.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Певченко (Чуманова) Анна Васильевна

Место рождения

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

10.01.1932

Дата смерти

?.09.1985

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1932

Отец: Чуманов Василий Корнеевич

Мать: Пузанкова Наталья Гавриловна

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Палатцы, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Палатцы, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Палатцы, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Палатцы, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
?.09.1985
Ауэзов, Жарминский район, Абайская область

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