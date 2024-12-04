Певченко (Чуманова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1932
Дата смерти?.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1950
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.09.1985
Ауэзов, Жарминский район, Абайская область