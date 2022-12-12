Морозова(Ермошкевич) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова(Ермошкевич) Александра Васильевна

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Место рождения

С.Васьковичи,Могилёвский район,Могилёвская область,Белоруссия

Дата рождения

02.05.1921

Дата смерти

08.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1921

Отец: Ермошкевич Василий Ульянович

Мать: Ермошкевич Зинаида Прокопьевна

С.Васьковичи,Могилёвский район,Могилёвская область,Белоруссия
Место жительства
02.05.1921
Васьковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
04.10.1948

Дочь: Копыт(морозова) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Морозов Алексей Иванович

п.Крыловка,Бакчарский район Томская область
Бракосочетание
25.10.1948

Муж: Морозов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Морозов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Морозов Алексей Иванович

Крыловка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.02.1952

Сын: Морозов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Морозов Алексей Иванович

Крыловка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.06.1954

Сын: Морозов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Морозов Алексей Иванович

Крыловка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Смерть
08.02.1989
п.Кузовлево,г.Томск
Похороны
10.02.1989
Кузовлева, Семилужная волость, Томский уезд
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