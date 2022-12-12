Морозова(Ермошкевич) Александра Васильевна
Место рожденияС.Васьковичи,Могилёвский район,Могилёвская область,Белоруссия
Дата рождения02.05.1921
Дата смерти08.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1921
С.Васьковичи,Могилёвский район,Могилёвская область,Белоруссия
Место жительства
02.05.1921
Васьковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
04.10.1948
Дочь: Копыт(морозова) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Морозов Алексей Иванович
п.Крыловка,Бакчарский район Томская область
Бракосочетание
25.10.1948
Рождение ребёнка
1950
Сын: Морозов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Морозов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1952
Отец ребёнка: Морозов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1954
Сын: Морозов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Морозов Алексей Иванович
Смерть
08.02.1989
п.Кузовлево,г.Томск
Похороны
10.02.1989
Кузовлева, Семилужная волость, Томский уезд