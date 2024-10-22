Власова (Кипрушкина) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Кипрушкина) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кипрушкин Филатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Товпинец (Власова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Власов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова (Власова) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Власов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокунина (Власова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Власов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Василий

Рождение ребёнка
07.04.1932

Дочь: Еркоева (Власова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Власов Василий

Суйсарь, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Клавдия Васильевна является лвоюродной сестрой бабушки Мани (Еркоева(Кипрушкина) Мария)
Смерть
Неизвестно

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