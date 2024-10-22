Власова (Кипрушкина) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кипрушкин Филатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Товпинец (Власова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Власов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова (Власова) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Власов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокунина (Власова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Власов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Василий
Рождение ребёнка
07.04.1932
Дочь: Еркоева (Власова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Власов Василий
Суйсарь, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Клавдия Васильевна является лвоюродной сестрой бабушки Мани (Еркоева(Кипрушкина) Мария)
Смерть
Неизвестно