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Холодов Матвей Юрьевич
Холодов Матвей Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.1999
Пол
Мужской
Отец
Холодов Юрий Викторович
1970 г.р.
Мать
Холодова (Пенягина) Ольга Александровна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1999
Отец:
Холодов Юрий Викторович
Мать:
Холодова Ольга Александровна
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