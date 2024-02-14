Ильясов Нябиулла
Место рожденияс.Ендовищи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильяс
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильясова (Юнисова) Тавхидя
Рождение ребёнка
14.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильясова (Юнисова) Тавхидя
Рождение ребёнка
14.03.1957
Сын: Ильясов Рашид
Мать ребёнка: Ильясова (Юнисова) Тавхидя
Смерть
Неизвестно