Ильясов Нябиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльясов Нябиулла

Ильясов Нябиулла

Место рождения

с.Ендовищи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильяс

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильясова (Юнисова) Тавхидя

Рождение ребёнка
14.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильясова (Юнисова) Тавхидя

Рождение ребёнка
14.03.1957

Сын: Ильясов Рашид

Мать ребёнка: Ильясова (Юнисова) Тавхидя

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.