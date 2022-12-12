Васянин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васянин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1956

Дочь: Чукомина Кустова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Аношина Васянина Лидия Ивановна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
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