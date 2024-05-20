Дудырев Петр Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудырев Петр Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудырева (Клековкина) Людмила Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1990

Дочь: Дудырева (Фомина) Елена Петровна

Мать ребёнка: Дудырева (Клековкина) Людмила Леонидовна

Смерть
Неизвестно

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