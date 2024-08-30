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Грехова Мария Ивановна

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.03.1868

Дата смерти

22.05.1912

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1868

Отец: Грехов Иван Петрович

Мать: Грехова (Кулева) Анастасия Андреевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Развод
Неизвестно

Муж: Грехов Алексей Алексеевич

Бракосочетание
31.01.1886

Муж: Грехов Алексей Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1886

Сын: Грехов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1889

Сын: Грехов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.05.1891

Сын: Грехов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.11.1894

Сын: Грехов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.07.1896

Сын: Грехов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.02.1899

Сын: Грехов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1900

Дочь: (Грехова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.06.1903

Дочь: (Грехова) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1907

Сын: Грехов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Грехов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
22.05.1912
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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