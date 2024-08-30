Грехова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.03.1868
Дата смерти22.05.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1868
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1886
Рождение ребёнка
21.10.1886
Сын: Грехов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
13.04.1889
Рождение ребёнка
11.05.1891
Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
30.11.1894
Рождение ребёнка
11.07.1896
Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.02.1899
Сын: Грехов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
28.05.1900
Дочь: (Грехова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
12.06.1903
Дочь: (Грехова) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
04.12.1907
Рождение ребёнка
12.06.1911
Отец ребёнка: Грехов Алексей Алексеевич
Смерть
22.05.1912