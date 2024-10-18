Сосновская Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновская Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коноплич Павел Иванович

Мать: Коноплич Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосновский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сосновский Василий Адамович

Рождение ребёнка
12.07.1975

Сын: Сосновский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сосновский Василий Адамович

Рождение ребёнка
29.02.1980

Сын: Сосновский Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Сосновский Василий Адамович

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