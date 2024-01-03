Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Ермолай Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Климов
Рождение ребёнка
Около 1675
Дочь: Анна Артамонова
Отец ребёнка: Артамон Климов
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Евстафий Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Климов
Рождение ребёнка
1704
Сын: Борис Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Климов
Смерть
Неизвестно