Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Ермолай Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Климов

Рождение ребёнка
Около 1675

Дочь: Анна Артамонова

Отец ребёнка: Артамон Климов

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Евстафий Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Климов

Рождение ребёнка
1704

Сын: Борис Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Климов

Смерть
Неизвестно

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