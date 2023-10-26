Пастухова Матрена Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1740
Сын: Демидов Акакий Прокофьевич
Отец ребёнка: Демидов Прокофий Акинфиевич
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Демидов Прокофий Акинфиевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Демидова-Земская Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Демидов Прокофий Акинфиевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Демидов Аммос Прокофьевич
Отец ребёнка: Демидов Прокофий Акинфиевич
Смерть
Неизвестно