Пастухова Матрена Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова Матрена Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Прокофий Акинфиевич

Рождение ребёнка
13.01.1740

Сын: Демидов Акакий Прокофьевич

Отец ребёнка: Демидов Прокофий Акинфиевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Демидов Лев Прокофьевич

Отец ребёнка: Демидов Прокофий Акинфиевич

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Демидова-Земская Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Демидов Прокофий Акинфиевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Демидов Аммос Прокофьевич

Отец ребёнка: Демидов Прокофий Акинфиевич

Смерть
Неизвестно

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