Булатова (Попова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Попова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булатов Николай

Рождение ребёнка
06.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булатов Николай

Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булатов Николай

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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