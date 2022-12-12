Тимофеев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Владимир

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Место рождения

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Симонова Валентина

Мать ребёнка: Тимофеева Анна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Тимофеев Владимир

Мать ребёнка: Тимофеева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Анна

Смерть
Неизвестно
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