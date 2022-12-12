Тимофеев Владимир
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Симонова Валентина
Мать ребёнка: Тимофеева Анна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Тимофеев Владимир
Мать ребёнка: Тимофеева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Анна
Смерть
Неизвестно