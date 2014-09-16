Прокофьев Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смерти16.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Рождение ребёнка
31.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рига, Латвия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.09.2014
Причина смерти: Разрыв тромба