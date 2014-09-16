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Прокофьев Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

16.09.2014

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Прокофьев Николай Тимофеевич

Мать: Прокофьева Елена Кондратьевна

Рождение ребёнка
31.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рига, Латвия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.09.2014
Причина смерти: Разрыв тромба
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