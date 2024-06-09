Варганов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения23.02.1895
Дата смерти30.06.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895
Отец: Варганов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1932
Сын: Варганов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Варганова (Архиреева) Екатерина Андреевна
Смерть
30.06.1970