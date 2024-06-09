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Варганов Иван Степанович

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Место рождения

Феофилатовка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.02.1895

Дата смерти

30.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895

Отец: Варганов Степан

Мать: не указана

Феофилатовка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варганова (Архиреева) Екатерина Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1932

Сын: Варганов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Варганова (Архиреева) Екатерина Андреевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
30.06.1970
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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