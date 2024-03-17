Бачков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Бачков Александрович

Мать ребёнка: Цыкунова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бачков Александр Александрович

Мать ребёнка: Цыкунова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Татьяна Бачкова Александровна

Мать ребёнка: Цыкунова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
03.07.1978

Дочь: Хорина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Цыкунова Надежда Михайловна

Смерть
2000

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