Бачков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Бачков Александрович
Мать ребёнка: Цыкунова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бачков Александр Александрович
Мать ребёнка: Цыкунова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Татьяна Бачкова Александровна
Мать ребёнка: Цыкунова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
03.07.1978
Дочь: Хорина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Цыкунова Надежда Михайловна
Смерть
2000