Козявина Матрона Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина Матрона Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1908

Сын: Козявин Николай Иванович

Отец ребёнка: Козявин Иван Григорьевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Козявин Иван Григорьевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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