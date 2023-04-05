Туркестанов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1831

Дата смерти

10.04.1893

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Потемкина Софья Александровна

Мать ребёнка: Туркестанова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туркестанова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Туркестанова Ольга Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Штабс-ротмистр
Смерть
10.04.1893
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