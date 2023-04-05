Туркестанов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1831
Дата смерти10.04.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Потемкина Софья Александровна
Мать ребёнка: Туркестанова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туркестанова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Туркестанова Ольга Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Штабс-ротмистр
Смерть
10.04.1893