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Полонников Василий Федорович

Место рождения

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.01.1859

Дочь: Полонникова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Полонникова -- Агрипина Климентьевна

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонникова -- Агрипина Климентьевна

Смерть
Неизвестно
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