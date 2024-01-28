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Груздева Матрена Семеновна

Место рождения

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Семен Степанович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Груздев Матвей Семенович

Отец ребёнка: Груздев Семен Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Груздева) Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Груздев Семен Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Груздева) Аксинья Семеновна

Отец ребёнка: Груздев Семен Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Груздева) Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Груздев Семен Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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