Груздева Матрена Семеновна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Груздев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Груздева) Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Груздев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Груздева) Аксинья Семеновна
Отец ребёнка: Груздев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Груздева) Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Груздев Семен Степанович
Смерть
Неизвестно