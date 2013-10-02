Обрубов Семен Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрубов Семен Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2013

Отец: Обрубов Сергей Владимирович

Мать: Обрубова Елена Викторовна

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