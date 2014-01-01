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Войтков Василий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1936

Дата смерти

?.01.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Натальина) Людмила

Рождение ребёнка
13.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Натальина) Людмила

Рождение ребёнка
27.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Натальина) Людмила

Смерть
?.01.2014
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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