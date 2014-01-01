Войтков Василий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1936
Дата смерти?.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Натальина) Людмила
Рождение ребёнка
13.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Натальина) Людмила
Рождение ребёнка
27.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Натальина) Людмила
Смерть
?.01.2014
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно