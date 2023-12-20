Мамонтова Афимья Казмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Мамонтова) Агафья Петрова
Отец ребёнка: Мамонтов Петр Нестеров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Мамонтова) Лукинья Петрова
Отец ребёнка: Мамонтов Петр Нестеров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Мамонтова) Марья Петрова
Отец ребёнка: Мамонтов Петр Нестеров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ярыгина (Мамонтова) Варвара Петрова
Отец ребёнка: Мамонтов Петр Нестеров
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мамонтов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Мамонтов Петр Нестеров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Мамонтова) Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Мамонтов Петр Нестеров
Смерть
Неизвестно