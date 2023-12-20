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Мамонтова Афимья Казмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Мамонтова) Агафья Петрова

Отец ребёнка: Мамонтов Петр Нестеров

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Мамонтова) Лукинья Петрова

Отец ребёнка: Мамонтов Петр Нестеров

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Мамонтова) Марья Петрова

Отец ребёнка: Мамонтов Петр Нестеров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ярыгина (Мамонтова) Варвара Петрова

Отец ребёнка: Мамонтов Петр Нестеров

Рождение ребёнка
1851

Сын: Мамонтов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Мамонтов Петр Нестеров

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Мамонтова) Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Мамонтов Петр Нестеров

Смерть
Неизвестно

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