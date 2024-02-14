Габитов Фарит
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1959
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1959
Отец: Габитов Рафкат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2005
Причина смерти: Болезнь