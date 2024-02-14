Габитов Фарит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабитов Фарит

Габитов Фарит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1959

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1959

Отец: Габитов Рафкат

Мать: Габитова (Нагимуллина) Фазилә

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2005
Причина смерти: Болезнь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.