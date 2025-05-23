Швайба (Волчок) Зоя Борисовна
Место рождения
Дата рождения10.03.1939
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.08.1959
Рождение ребёнка
05.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швайба Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швайба Петр Терентьевич
Смерть
2005