Швайба (Волчок) Зоя Борисовна 10.03.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Швайба (Волчок) Зоя Борисовна

Место рождения

Толочин, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

10.03.1939

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Толочин, Толочинский район, Витебская область
Бракосочетание
11.08.1959

Муж: Швайба Петр Терентьевич

Толочин, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швайба Петр Терентьевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швайба Петр Терентьевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
2005
Пушкин, Царскосельский уезд

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