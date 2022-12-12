Елисеева Устинья Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1902
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Семен Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно