Елисеева Устинья Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Устинья Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1902

Муж: не указан

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Семен Павлович

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Семен Павлович

Смерть
Неизвестно
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