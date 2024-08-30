Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

01.01.1858

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ступин-Воробьев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич

Рождение ребёнка
30.07.1835

Сын: Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.08.1840

Сын: Ступин-Воробьев Петр Иванович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Ступина-Воробьева) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич

Рождение ребёнка
30.10.1849

Сын: Ступин-Воробьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.01.1858
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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