Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти01.01.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ступин-Воробьев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич
Рождение ребёнка
30.07.1835
Сын: Ступин-Воробьев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич
Рождение ребёнка
12.08.1840
Сын: Ступин-Воробьев Петр Иванович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Ступина-Воробьева) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич
Рождение ребёнка
30.10.1849
Сын: Ступин-Воробьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич
Смерть
01.01.1858