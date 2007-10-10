Титов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1940
Дата смерти10.10.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1940
Отец: Титов Иван
Мать: Титова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
22.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь, завод пищевых концентратов "Колос"
Смерть
10.10.2007