Титов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1940

Дата смерти

10.10.2007

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1940

Отец: Титов Иван

Мать: Титова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
22.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь, завод пищевых концентратов "Колос"
Смерть
10.10.2007
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