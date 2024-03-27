Кадиев Мустафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадиев Мустафа

Место рождения

Актуково, Россия

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кадиев Сайфетдин

Мать: Мэфтюха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Максут

Мать ребёнка: Кадиева (Мустафина) Рабия

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадиева (Мустафина) Рабия

Рождение ребёнка
22.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадиева (Мустафина) Рабия

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадиева (Мустафина) Рабия

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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