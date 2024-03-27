Кадиев Мустафа
Место рожденияАктуково, Россия
Дата рождения1906
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Кадиев Сайфетдин
Мать: Мэфтюха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустафин Максут
Мать ребёнка: Кадиева (Мустафина) Рабия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кадиева (Мустафина) Рабия
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кадиева (Мустафина) Рабия
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно