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Сердюк Данил Русланович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2003

Отец: Сердюк Руслан Иванович

Мать: Сердюк Марина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 2003
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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