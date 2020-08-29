Жатько Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1947
Дата смерти29.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жатько Вера Федоровна
Рождение ребёнка
16.07.1970
Дочь: Жатько Елена Павловна
Мать ребёнка: Жатько Вера Федоровна
Рождение ребёнка
27.01.1975
Дочь: Чернявская Наталья Павловна
Мать ребёнка: Жатько Вера Федоровна
Смерть
29.08.2020