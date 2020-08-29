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Жатько Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1947

Дата смерти

29.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жатько Вера Федоровна

Рождение ребёнка
16.07.1970

Дочь: Жатько Елена Павловна

Мать ребёнка: Жатько Вера Федоровна

Рождение ребёнка
27.01.1975

Дочь: Чернявская Наталья Павловна

Мать ребёнка: Жатько Вера Федоровна

Смерть
29.08.2020

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