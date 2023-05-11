Родыгина (Барановна) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родыгина (Барановна) Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1912

Дата смерти

07.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1912

Отец: Баранов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тереньтьева (Родыгина) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Родыгин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солопахина (Родыгина) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Родыгин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1939

Дочь: Книга (Родыгина) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Родыгин Алексей Иванович

Смерть
07.10.1994

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