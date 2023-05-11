Родыгина (Барановна) Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1912
Дата смерти07.10.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1912
Отец: Баранов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тереньтьева (Родыгина) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Родыгин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солопахина (Родыгина) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Родыгин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1939
Дочь: Книга (Родыгина) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Родыгин Алексей Иванович
Смерть
07.10.1994