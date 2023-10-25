Ларион Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарион Антонов

Ларион Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Антон Антипов

Мать: Афимья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close