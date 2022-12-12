Ржаницын Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницын Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ржаницын Доримедонт Александрович

Мать ребёнка: не указана

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Дьячок Спасо-Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
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