Ржаницын Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ржаницын Доримедонт Александрович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Спасо-Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно